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المجر تؤكد دعمها لانضمام السويد إلى «الناتو»

المجر تؤكد دعمها لانضمام السويد إلى «الناتو»
24 يناير 2024 19:53

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مجدداً الأربعاء "دعمه" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، غداة تصديق تركيا على الانضمام ودعوة أوربان نظيره السويدي إلى زيارة بودابست.
وكتب أوربان على موقع "إكس"، "قلت له مجدداً أن الحكومة المجرية تدعم انضمام السويد"، مضيفا أنه "سيواصل دعوة البرلمان إلى استكمال التصديق في أول فرصة ممكنة".
وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلاً "محادثة هاتفية جيدة مع فيكتور أوربان". وأشاد ستولتنبرغ بـ "الدعم الواضح" الذي أبداه الزعيم المجري، قائلاً "نتطلع إلى التصديق بمجرد أن يستأنف البرلمان أعماله".
وسيجتمع النواب اعتبارًا من منتصف فبراير، لكن الملف ليس على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وصادق البرلمان التركي الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعد عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة.
وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
وقدمت المجر دعمها المبدئي لكنها بقيت تتباطأ في التصويت على المصادقة على مدى أشهر.

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المصدر: آ ف ب
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