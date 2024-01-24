مزارعون ألمان يعتزمون تنظيم مظاهرات بسبب خفض دعم الوقود

يعتزم المزارعون الألمان تنظيم مزيد من المظاهرات الإقليمية لمواصلة الضغط على الحكومة الإئتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس لحمله على سحب خفض مقرر لدعم وقود الديزل للقطاع الزراعي.

ويحتج مزارعون غاضبون، منذ أسابيع، على خفض الدعم، من خلال مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الألمانية، قام خلالها مزارعون بعرقلة حركة المرور بجرارات ومعدات زراعية أخرى.



ومن المقرر الآن تنظيم قافلة من الجرارات وتجمع حاشد في مدينة ماينز غربي ألمانيا غدا الخميس، للتظاهر خلال زيارة لنائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، وهوسياسي البارز في حزب الخضر، وشخصية تثير غضب المزارعين بشكل خاص.

ويتوقع منظمو الاحتجاج انضمام ما بين 500 إلى 1000 جرار إلى مظاهرة ماينز. ومن المقرر تنظيم احتجاجات إضافية للمزارعين يوم الجمعة في ولاية سكسونيا السفلى شمال غرب البلاد.