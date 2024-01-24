ترامب يتجه لمنافسة بايدن مجدداً

مانشستر (وكالات)

فاز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر، أمس، ما يجعله أقرب إلى انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات المقررة في نوفمبر في تكرار استثنائي للمواجهة أمام الرئيس جو بايدن.

وأظهرت نتائج فرز نحو 90% من الأصوات تقدم ترامب بـ 11 نقطة مئوية، غير أن منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وفي خطاب مدوٍ عقب الفوز هاجم ترامب «77 عاماً» هايلي، وقال إنه عندما تصل الانتخابات التمهيدية إلى مسقط رأسها ولاية كارولاينا «سنفوز بسهولة».

وحذر في خطابه مجدداً من الهجرة وكرر أن انتخابات 2020 سُرقت منه.

وأقرت هايلي «52 عاماً» بهزيمتها أمام ترامب، وقالت أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة بشمال شرق الولايات المتحدة «إن هذا السباق لم ينته بعد»، معتبرة أن الديمقراطيين «يعلمون أنّ ترامب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه».

ورغم تحقيقه الفوز الثاني بعد انتزاعه بسهولة الاقتراع في أيوا الأسبوع الماضي بما يضمن له تقريبا بطاقة الترشيح الحزبية، حافظ ترامب على خطابه اليميني دون مؤشر إلى مناشدته المعتدلين ممن دعموا هايلي.

ورد بايدن على الفوز بالقول: «واضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري».

وأضاف في بيان «رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر، ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية، اقتصادنا، كلّها على المحك».

ووسط الإقبال الكبير على التصويت في نيوهامبشر، كانت هايلي تأمل في حدوث مفاجأة كبيرة، لكن محطات الإذاعة الأميركية سرعان ما توقعت هزيمتها مع ظهور النتائج الأولى. وحافظ ترامب على تقدمه في الاستطلاعات على المستوى الوطني رغم قراري عزل وأربع محاكمات جنائية بانتظاره منذ مغادرته البيت الأبيض.

وبينما شككت هايلي في قدراته الذهنية أشارت الاستطلاعات إلى أن جهودها لن تعيق تقدمه كثيراً.

وقال الخبير في شؤون الحملات الانتخابية العضو السابق في فريق ترامب الانتقالي لترامب كيث ناهيغيان: «أعتقد أنه بات سباقاً بين شخصين، بين ترامب وبايدن».

وكانت نيوهامبشر ساحة أكثر تأييداً لهايلي مما هو الوضع عليه في ولايات أخرى، وسيكون من الصعب عليها تحقيق تقدّم في فبراير والفوز في كارولاينا الجنوبية.

وحقق ترامب فوزاً ساحقاً في أول اقتراع تمهيدي للجمهوريين في ولاية أيوا الأسبوع الماضي، بينما حلت هايلي في المرتبة الثالثة بفارق كبير.

وتقلصت ساحة المرشّحين التي كانت مكتظة بـ 14 مرشحاً لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

ولم يسبق لأيّ مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتّحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.