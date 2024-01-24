قصف على ملجأ أممي جنوب غزة

قطاع غزة (وكالات)

ذكر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في غزة، أن قصفاً مدفعياً على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة «إكس»: «أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين».

وبحسب وايت، فإن فرقاً من «الأونروا» ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين.

وذكر وايت أن مركز تدريب تابعاً للأونروا ويؤوي عشرات آلاف النازحين تعرض للقصف، وهو ما أدى إلى «اشتعال النيران وسقوط عدد كبير من الضحايا».

وقال جيمس ماكغولدريك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للصحافيين عبر الفيديو: «كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة».

وقال المفوض العام للمنظمة الأممية فيليب لازاريني، أمس الأول، إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية.

وأشار لازاريني إلى أن ستة نازحين قتلوا على الأقل.