الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قصف على ملجأ أممي جنوب غزة

أرشيفية
25 يناير 2024 02:06

قطاع غزة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة
الإمارات: ضرورة الوقف الفوري «الإنساني» لإطلاق النار في غزة

ذكر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في غزة، أن قصفاً مدفعياً على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة.
وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة «إكس»: «أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين».
وبحسب وايت، فإن فرقاً من «الأونروا» ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المأوى المغلق منذ يومين.
وذكر وايت أن مركز تدريب تابعاً للأونروا ويؤوي عشرات آلاف النازحين تعرض للقصف، وهو ما أدى إلى «اشتعال النيران وسقوط عدد كبير من الضحايا».
وقال جيمس ماكغولدريك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية للصحافيين عبر الفيديو: «كان هناك ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص يحتمون في تلك المنشأة».
وقال المفوض العام للمنظمة الأممية فيليب لازاريني، أمس الأول، إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية.
وأشار لازاريني إلى أن ستة نازحين قتلوا على الأقل.

الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
إسرائيل
الأونروا
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد
الأخبار العالمية
السويد مستعدة لبحث انضمامها للناتو مع المجر
اليوم 18:47
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلباً بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©