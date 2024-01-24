سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء، إن سلوفاكيا تريد دعم برنامج المساعدات البالغ قيمته 50 مليار يورو الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والمقرر أن يستمر لعدة سنوات.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني إن رئيس حكومة سلوفاكيا روبرت فيكو، قدم تعهدا مماثلا في اجتماع مشترك في مدينة أوزهورود غرب أوكراينا.

وأشار إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، لن تعيق الحكومة السلوفاكية قيام أوكرانيا بشراء الأسلحة من شركات خاصة، كما أكدت سابقا.

وينص إعلان مشترك تم التوقيع عليه خلال الاجتماع على أن براتيسلافا ستدعم كييف في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فيكو أن الهدف أيضا هو زيادة حجم صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تعبر الحدود، مشددا على أن سلوفاكيا تريد مساعدة أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء" تي أيه إس آر: السلوفاكية عن فيكو قوله إن "هناك قضايا قد يكون لدينا آراء مختلفة بشأنها، لكن هذه هي طبيعة الحياة السياسية".



