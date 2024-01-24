تقدم نحو اتفاق على هدنة لمدة شهر في غزة

غزة (الاتحاد، وكالات)

أكدت مصادر مطلعة، أمس، إحراز تقدم نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 30 يوماً، يُطلق خلالها سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

ومنذ أسابيع، تبذل قطر ومصر والولايات المتحدة جهوداً حثيثة، في محاولة للتوسط في اتفاق على وقف القتال في غزة، وهو ما سيسمح أيضاً بدخول مزيد من الإمدادات الغذائية والطبية.

وذكرت المصادر أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية لا تزالان على خلاف بشأن كيفية إنهاء الحرب في غزة، ورفضتا المضي قدماً حتى يتم تسوية هذا الخلاف.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 25700 من سكان غزة قتلوا منذ ذلك الحين، وهناك مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

ويبدو أن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض إن بريت ماكجورك المبعوث الأميركي للشرق الأوسط موجود في القاهرة، ومن المقرر أن يجري مناقشات «دؤوبة» بشأن ضمان إطلاق سراح الرهائن، والتوصل إلى هدنة إنسانية.

ووفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، لا يزال أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة.