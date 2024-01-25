نقابات قطاع الطيران في اليابان تطالب بزيادة الأجور

تسعى النقابات الممثلة للعاملين في قطاع الطيران الياباني لزيادة أساس الأجور الشهرية بأكثر من 10 آلاف ين، أي بنسبة 3.6%، في ظل المفاوضات بشأن الأجور بين شركات الطيران والنقابات العمالية،حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال اتحاد نقابات صناعة الطيران اليابانية اليوم الخميس إن الاقتراح يستهدف ضمان توافر العمالة التي يحتاجها قطاع الطيران الياباني في ظل نقص العمالة، والتعامل مع ارتفاع معدل التضخم.

يذكر أن الأجور تعتبر مؤشراً رئيسياً لبنك اليابان المركزي عند مراجعة السياسة النقدية وأسعار الفائدة الرئيسية.

ورغم قيام الشركات بزيادة الأجور وبوتيرة سريعة في العام الماضي، فإنها لم تؤد إلى دورة زيادة أجور مستدامة ذاتيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية وسعر الفائدة السلبي دون تغيير.

كما أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم.

وقال أكيرا نايتو رئيس اتحاد النقابات إنه في حين مازالت صناعة الطيران اليابانية تواجه تحديات مثل العمل الزائد بالنسبة للعاملين في القطاع، فإن زيادة الأجور أصبحت مهمة لجذب المواهب في الوقت الذي أصبحت فيه الموارد البشرية مشكلة خطيرة للقطاع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل 2020.

وتطالب نقابة رينجو أكبر نقابة عمالية في اليابان بزيادة الأجر الأساسي بنسبة 5% على الأقل كجزء من رؤية أساسية للمفاوضات المقبلة مع أصحاب العمل، في حين تعد الشركات الكبرى في اليابان عرضا بزيادة الأجور بنسبة 3.85% فقط خلال العام الحالي وهي أكبر زيادة منذ 31 عاما بحسب مسح أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 محللا اقتصادية.