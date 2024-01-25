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بلينكن يختتم في أنغولا جولته الإفريقية

بلينكن يختتم في أنغولا جولته الإفريقية
25 يناير 2024 14:32

يختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس في أنغولا جولته الإفريقية.
وبعد نيجيريا التي تعدّ عملاقا ديموغرافيا وأقوى اقتصاد في إفريقيا، وصل بلينكن مساء الأربعاء إلى لواندا عاصمة أنغولا المستعمرة البرتغالية السابقة التي تتمتّع بإنتاج نفطي كبير.
ومن المرتقب أن يجتمع صباح الخميس بالرئيس جواو لورينسو الذي استقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض قبل شهرين، قبل أن يغادر في فترة بعد الظهر البلد الواقع في الجنوب الإفريقي.
وقد تقارب البلدان في السنوات الأخيرة. وأشاد الرئيس بايدن في نوفمبر بشراكة هي "أكثر أهمية من أيّ وقت مضى"، بعد لقاء نظيره الأنغولي.
واستثمرت الولايات المتحدة خصوصا في مشروع البنى التحتية الكبير المعروف بممرّ لوبيتو الذي يصل جمهورية الكونغو الديموقراطية بزامبيا عبر مرفأ لوبيتو في أنغولا.

وقبل أنغولا ونيجيريا، توقّف بلينكن في خلال جولته في الرأس الأخضر وساحل العاج.

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المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
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