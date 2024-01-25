الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا مستعدة للمحادثات مع المزارعين على خلفية الاحتجاجات

ألمانيا مستعدة للمحادثات مع المزارعين على خلفية الاحتجاجات
25 يناير 2024 16:53

لوح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك باستعداده لإجراء مباحثات في ظل الاحتجاجات المعلن عنها لمزارعين خلال زيارة له في مدينة ماينتس. وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بعد مباحثات مع مالو درير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس التي تقع بها مدينة ماينتس: "المزارعون لديهم بالطبع مخاوف واحتياجات تتجاوز -في وجهة نظري- النقاش حول الديزل بالقطاع الزراعي".

وتابع هابيك أنه "إذا توافرت الفرصة لتبادل وجهات النظر سويا لوقت قصير، فإنني أود بكل سرور استغلال هذه الفرصة".

أخبار ذات صلة
مزارعون ألمان يعتزمون تنظيم مظاهرات بسبب خفض دعم الوقود
ألمانيا: سائقو القطارات يبدأون إضراباً طويلاً

 يشار إلى أن مزارعين يرغبون في الاستفادة من الزيارة من خلال الاحتجاج مجددا ضد التخفيضات المخطط لها لدعم الديزل بالقطاع الزراعي وذلك من خلال قافلة كبيرة من الجرارات والقيام بمسيرة.
ومن جانبها قالت درير إن المباحثات مع هابيك تناولت التحول والاقتصاد التداولي والتحول نحو صناعة محايدة للمناخ، وأضافت: "الحياة والعمل يتغيران بشكل أساسي خلال التحول بالنسبة لكثير جدا من الأشخاص، ما يسفر عن كثير من عدم اليقين". 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©