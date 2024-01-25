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السويد مستعدة لبحث انضمامها للناتو مع المجر

أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد
25 يناير 2024 18:47

أكدّ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، استعداده للقاء نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، تلبية لدعوة هذا الأخير له للبحث في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال كريسترسون، في رسالة "سيمثل استكمال عملية التصديق على انضمام السويد إلى الناتو في البرلمان المجري أساسًا متينًا للمضي قدمًا في علاقاتنا الثنائية".
وأضاف أنه يتطلّع إلى البحث في المسألة في العاصمة المجرية بودابست "في وقت مناسب لكلَينا".
وتابع "ستتاح لنا أيضًا فرصة أن نلتقي في الاجتماع المهم لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأول من فبراير".
الثلاثاء، صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى الحلف.
ومن المتوقّع أن يوقّع أردوغان وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتّل في الأيام المقبلة.
وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
وكانت السويد وفنلندا تقدّمتا معاً بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عامين.
بانضمام فنلندا في أبريل إلى الحلف، تضاعف طول حدود حلف شمال الأطلسي مع روسيا وعُززت دفاعات ثلاث دول بلطيقية صغيرة انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.
ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الثلاثاء، نظيره السويدي لزيارة بودابست لمحاولة حلّ الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندينافية إلى حلف شمال الأطلسي.

 

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المصدر: وكالات
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حلف شمال الأطلسي
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