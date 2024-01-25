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إصابة نائبة في كوريا الجنوبية إثر هجوم في سول

مسافرون في محطة قطارات يتابعون في شاشة بثا للحظة الاعتداء على النائبة
25 يناير 2024 19:01

أصيبت بيه هيون-جين النائبة البرلمانية عن حزب سلطة الشعب الحاكم في رأسها بعد تعرضها لهجوم اليوم الخميس. 
وقال مكتب النائبة إن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة مساء في منطقة "جانجنام" بجنوب العاصمة سول، عندما اقترب أحد المشاة وضربها على الرأس بحجر، بحجم قبضة رجل بالغ. 
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن النائبة نُقلت إلى مستشفى جامعة "سونتشونهيانج"، وهي تعاني من نزيف في رأسها. لكنها لم تفقد الوعي، ولا يعتقد أن إصابتها تهدد حياتها. 
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به مؤقتا في "جانجنام" حيث أفاد بأنه يبلغ من العمر 15 عاما.  
ومن المقرر أن تشهد كوريا الجنوبية انتخابات برلمانية في أبريل المقبل. 
يأتي هذا الهجوم بعد حوالي 3 أسابيع من تعرض لي جيه-ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية للطعن في رقبته خلال زيارة لمدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

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نائبة برلمانية
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