الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المجلس الدستوري في فرنسا يعلن رأيه في  قانون الهجرة الجديد

محتجون يتظاهرون ضد قانون الهجرة الجديد في فرنسا
25 يناير 2024 20:06

نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ورفض المجلس 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
كذلك، شجب المجلس الدستوري ثلاثة تعديلات أخرى جزئيا أو كليا، ورفض جزئيا تحديد البرلمان لحصص خاصة بالمهاجرين.
اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة مشروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعلياً بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.

أخبار ذات صلة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
تونس.. دعوات لاستراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
المصدر: وكالات
المجلس الدستوري
فرنسا
قانون الهجرة
الهجرة
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©