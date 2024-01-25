شولتس يوجه نداء للدول الأوروبية بشأن أوكرانيا

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، نداء إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا.

ودعا شولتس تلك الدول إلى زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، معتبراً أن مساهمات الدول السبع والعشرين "ليست كبيرة بما يكفي" وحذّر من خطر توقف المساعدات الأميركية، وفق ما جاء في مقابلة معه نشرت أمس الأربعاء.

وقال المستشار الألماني، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية "يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا".

وقدّر أن "المساهمات، التي خططت لها الدول الأوروبية حتى الآن لعام 2024، ليست كبيرة بما يكفي".

وأكد المستشار أنه "منزعج" من تعرضه لانتقادات في ألمانيا بسبب تردده في تقديم الدعم لأوكرانيا.

ودافع عن نفسه قائلا إن ألمانيا تفعل "أكثر بكثير" من الدول الأوروبية الأخرى، مشيرا إلى أن بلاده تقدم حاليا أكثر من نصف الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا وأنه سيكون "من العبث الاعتقاد بأننا نستطيع القيام بذلك بمفردنا على المدى الطويل".

وقال "لهذا السبب، أتصل بزملائي كثيراً وأطلب منهم بذل المزيد من الجهد".

وخلال محادثة هاتفية أمس الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أولاف شولتس أن ألمانيا ستواصل دعم كييف بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، وفق ما جاء في بيان للحكومة الألمانية.

تجري راهنا نقاشات صعبة في بروكسل قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها في الأول من فبراير لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي اعترض في ديسمبر على منح كييف مساعدات أوروبية بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

لكن برلين ترى أن الدول الأعضاء الأخرى يمكن أن تفعل المزيد، ويجري حالياً تقييم في بروكسل لمساهمات كل دولة.