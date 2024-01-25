رئيس برلمان المجر يعلّق على سعي السويد للانضمام إلى الناتو

قال رئيس البرلمان المجري، اليوم الخميس، إنه لا توجد ضرورة مُلحة للموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدما جعل تصديق تركيا على الطلب بودابست العقبة الأخيرة لإتمام العملية التي استغرقت وقتا.

وصوتت الجمعية العامة في البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الحلف بواقع 287 صوتا واعتراض 55. وتقدمت السويد بطلب الانضمام للحلف لأول مرة في مايو عام 2022.

ويتطلب انضمام السويد موافقة رسمية من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة ومنها المجر.

وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، أمس الأربعاء، إنه سيحث النواب على الموافقة على انضمام السويد في أقرب فرصة ممكنة.

ورغم أن البرلمان المجري ليس في حالة انعقاد حاليا، فإن حزب المعارضة الاشتراكي قال الأسبوع الماضي إنه سيدعو لعقد جلسة طارئة للموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحث ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أوربان، أمس الأربعاء، على التصديق على انضمام السويد إلى الحلف العسكري.