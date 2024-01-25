مودي يستقبل ماكرون خلال  احتفالات اليوم الوطني

خص رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضيف الشرف في احتفالات اليوم الوطني، باستقبال حاشد في اليوم الأول من زيارته إلى الهند حيث امتدت حشود على مسافة كيلومتر ورش بعضهم موكبه بالورود.

حيا مودي وماكرون الحشود أثناء مرورهما ببطء في عربة، على جادة مؤدية إلى قصر الرياح، التحفة المعمارية في قلب جايبور، عاصمة ولاية راجستان وإلى قصر يعود إلى القرن التاسع عشر حيث تناولا العشاء.

ردد آلاف الهنود، الذين احتشدوا خلف حواجز نصبت على الطرقات "مودي، مودي" ووجه ماكرون تحية مطولة أيضاً للحشود.

يحلّ الرئيس الفرنسي ضيف شرف على الهند بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيّز التنفيذ في السادس والعشرين من يناير 1950، بعد سنتين على استقلال البلاد.

كان رئيس الوزراء الهندي ضيف شرف خلال المراسم الاحتفالية العسكرية بالعيد الوطني في فرنسا في 14 يوليو وها هو يردّ الجميل لضيفه الفرنسي بعد ستة أشهر.

كشفت الرئاسة الفرنسية أنه "من شأن هذه الزيارة أن تعزّز وتعمّق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الفرنسية - الهندية وتوطّد الأواصر بين المجتمعين المدنيين".

زار ماكرون حصناً مطلّاً على جايبور حيث كانت في استقباله الأميرة ديا كوماري نائبة الرئيس وكبيرة المسؤولين في راجستان.

واستقبله بالتصفيق تلاميذ وطلاب متحمّسون لوحوا بأعلام البلدين.

وقال ماكرون، الذي لفّ عقداً من الورود الحمراء حول رقبته، للصحافة "نريد 30 ألف طالب (هندي) للعام 2030 ولا بدّ من المضي قدماً. فنحن نريد المزيد من الطلاب الهنود في فرنسا".

خلال حديث مع نحو ثلاثين طالباً، أشاد ماكرون بمزايا الفرنكوفونية قائلاً إن "فرنسا بوابة عبور رائعة إلى أوروبا، وأرى أن الهند هي دولة تفهمنا بشكل أفضل من كثيرين آخرين في المنطقة".

في دليل على التعاون الثنائي في مجال الفضاء، قام مودي وماكرون بجولة في مرصد فلكي يعود إلى القرن الثامن عشر.

وتبادل مودي، الذي يطمح لجعل بلاده قوة فضائية كبرى مع أول رحلة مأهولة إلى الفضاء بحلول 2025، الحديث مع رائد الفضاء الفرنسي توما باسكيه.

وصباح الجمعة يحضر مودي وماكرون معاً الاستعراض العسكري الكبير في نيودلهي على وقع 21 طلقة مدفعية، بعد اعتلاء إيمانويل ماكرون منصّة الشرف في عربة تجرّها أحصنة.

وتتخلّل المراسم العسكرية مشاركة كتيبة من 150 جندياً وطائرتي رافال مقاتلتين وطائرة إمدادات فرنسية، إلى جانب آليات عسكرية هندية وفرسان على ظهور الجمال.