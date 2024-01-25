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استئناف محاكمة ترامب بتهمة «التشهير»

دونالد ترامب
26 يناير 2024 01:03

نيويورك (وكالات)

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استؤنفت أمس، في نيويورك محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إطار دعوى تشهير رفعتها ضدّه الكاتبة إي جين كارول، عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.
ومنذ 16 يناير تواجه الكاتبة السابقة في مجلة «إيل» إي جين كارول، ترامب في هذه المحاكمة المدنية. وكانت الجلسة مقرّرة الاثنين لكنها أرجئت بسبب ظهور أعراض الإصابة بـ«كوفيد» على أحد أعضاء هيئة المحلّفين وعلى محامية.
وكان ترامب دين في مايو الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 وألزم بدفع تعويض لها بقيمة 5 ملايين دولار.
وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019.
وقال ترامب حينها، إن «كارول اختلقت القصة وتحاول فقط بيع كتاب جديد».
وأحيلت هذه الشكوى الثانية أمام هيئة محلفين في يناير 2024 بعدما شهدت تأخيرات عدة. وتطالب كارول في إطارها بتعويضات تفوق 10 ملايين دولار.

دونالد ترامب
أميركا
محاكمة ترامب
نيويورك
التشهير
إي. جين كارول
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