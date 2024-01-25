العراق وأميركا يتفقان على جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق توصله لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أمس، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد تنظيم «داعش» الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.

وأكد البيان التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في العراق أثناء مدة التفاوض ومنع التصعيد، وأن الحكومة العراقية، إذ ترحب بهذا الاتفاق، فإنها تعده جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب العراقي.

وكانت مصادر عراقية مطلعة قد أكدت في وقت سابق أمس، أن مهمة التحالف الدولي ستتحول إلى علاقات ثنائية مع بدء عمل اللجنة العسكرية العليا.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن اللجنة العسكرية من الجانب العراقي التي أمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتشكيلها ستبدأ عملها الميداني والفعلي خلال الأسابيع القليلة القادمة وبالاتفاق مع التحالف الدولي بعد تسمية ممثلي الأخير.

وبينت المصادر أن «السوداني عقد اجتماعاً مهماً مع المجلس الوزاري للأمن الوطني تمت من خلاله تحديد مهمات اللجنة بحسب مقتضيات الحال على الأرض وبما يخدم مصلحة الطرفين».

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد تسلمت رسالة من واشنطن نقلتها السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانسكي، وبحسب المصادر، فإن الرسالة تحمل تفاصيل العلاقات الثنائية بين التحالف الدولي والعراق وفقاً للمستجدات الأمنية الراهنة.

وذكرت الخارجية العراقية أنه جرى تسلم رسالة مهمة، وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية، من دون الخوض في تفاصيل.

وتعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق لنحو 150 هجوماً، فيما شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات للرد على ما تتعرض له وكان آخرها، الثلاثاء.

وحمل العنف المتصاعد، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للدعوة إلى سرعة خروج قوات التحالف عبر المفاوضات، وهي عملية كانت على وشك الانطلاق العام الماضي.

من جانب آخر، ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه أمس، وزير الشُؤُون الخارجيَّة والاتحاد الأوروبيّ والتعاون الإسبانيّ خوسيه مانويل، دور إسبانيا كعضو في التحالف الدولي والجنود الإسبان في الحرب على «داعش»، كذلك دورها في بعثة «الناتو» ومساعدة القوات العراقية في مجال التدريب والاستشارة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً.

ودعا السوداني «جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وذكر البيان أنه «تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق وتقديم عرض مستفيض للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية».

كما جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه.