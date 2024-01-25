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توقيف 57 مهاجراً عند السواحل الجنوبية للمغرب

أرشيفية
26 يناير 2024 01:02

الرباط (الاتحاد)

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أوقفت قوات البحرية المغربية، أمس، 57 مهاجراً غير نظاميين عند سواحل البلاد الجنوبية، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 7 قاصرين. وقال الجيش المغربي، في بيان، إن «دورية تابعة للبحرية الملكية اعترضت قارباً كان متجهاً صوب جزر الكناري، الأربعاء، على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الداخلة».
وأضاف البيان أن «القارب كان على متنه 57 مهاجراً غير نظاميين، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 7 قاصرين».
وأوضح أن الموقوفين تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمسؤولي الدرك الملكي بميناء مدينة الداخلة بهدف إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة في هذه الوقائع».
والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها أحبطت 75 ألفاً و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بسنة 2022.

المغرب
البحرية المغربية
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