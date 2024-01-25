الجيش الصومالي يحرر مواقع عديدة وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي مواقع عدة في وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية التي تكبدت خسائر بشرية فادحة تجاوزت الـ30 قتيلاً، جاء ذلك فيما فجر انتحاري نفسه في محطة وقود بالعاصمة مقديشو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وقتل أكثر من 30 عنصراً في صفوف حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة «غلهريري» في محافظة غلغدود وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، أن «ذلك جاء بعد عملية مخططة نفذها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة».

ووفق الوكالة، «تجدد الحكومة الفيدرالية التأكيد على أن القادة والميليشيات المضللة لديهم الفرصة للاستسلام للحكومة واستغلال الوقت للاستسلام والحصول على العفو والتأهيل والتعليم وغيرها من الفرص». وأشارت إلى أن «القوات المسلحة الوطنية حررت مناطق ولاية هيرشبيلي، كما طردت العدو الإرهابي من معظم مدن ولاية غلمدغ بوسط البلاد».

وأمس الأول، قتل شخصان وأصيب اثنان آخران جراء تفجير انتحاري استهدف محطة وقود بمديرية «ورتا نبدا» في مقديشيو.

وقالت «صونا» إن «انتحارياً فجر نفسه في إحدى محطات الوقود ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين»، موضحة أن قوات الشرطة عملت على تقديم الإسعافات للمصابين جراء الانفجار.

ولفتت إلى أنه «غالباً ما تنفذ ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات الإرهابية لإراقة دماء الشعب الصومالي».

وأمس الأول أيضاً، تكبدت عناصر «الشباب» الإرهابية خسائر فادحة أثناء محاولتها شن هجوم على مدينة «عاد» بمحافظة «مدغ».

ونجح الجيش الصومالي بدعم من المقاتلين المحللين في التصدي للهجوم الإرهابي وتكبيد فلول «الشباب» خسائر فادحة في الأرواح وإفشال المخطط الإرهابي.

وأشار ضباط الجيش في تصريح لوسائل إعلام رسمية «أنهم يتعقبون العناصر الإرهابية التي فرت إلى خارج المدينة».

وأفاد سكان محليون بإطلاق نار كثيف وانفجارات، ورصد السكان أيضا دخول عدد كبير من الإرهابيين إلى المنطقة قبل تكبيدهم خسائر فادحة وإجبارهم على الفرار.

وينفذ الجيش الصومالي، بدعم من القوات المحلية، عمليات عسكرية منفصلة ضد حركة «الشباب» منذ ما يقرب من عامين.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.