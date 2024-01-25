بريطانيا: يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

لندن (وكالات)

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بدخول مزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون «وضعاً مأساوياً».

وذكر كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بنتنياهو، أن بريطانيا تسعى لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة، حيث سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جواً ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة، إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وقال كاميرون: «حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره.. يجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي، ولقد رفعنا مساعداتنا لغزة إلى ثلاثة أمثال، لكن جهودنا لن تحدث فرقاً إلا إذا وصلت المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها».

وأضاف: «وكما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتمكن المزيد من شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة ويجب فتح مزيد من المعابر، ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار».

وذكر مكتب كاميرون أنه حث القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.