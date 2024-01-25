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الديمقراطيون بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمون حل الدولتين لإنهاء الصراع

الديمقراطيون بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمون حل الدولتين لإنهاء الصراع
26 يناير 2024 01:03

واشنطن (وكالات) 

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أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، بياناً أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وساند 49 من إجمالي 51 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ تعديلاً يدعم حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل كدولة آمنة ويلبي «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين في إقامة دولتهم.
واقترح السناتور براين شاتز هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل.
وقال شاتز، في مؤتمر صحفي: «ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أو لا.. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل».
ومع احتدام الحرب في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.
وأثار حديثه قلقاً دولياً بما في ذلك في الولايات المتحدة. وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب العمليات الإسرائيلية.

حل الدولتين
فلسطين
إسرائيل
مجلس الشيوخ الأميركي
الحزب الديمقراطي
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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