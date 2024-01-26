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المستشار الألماني يؤكد الحاجة إلى فهم أوسع للذكاء الاصطناعي

المستشار الألماني أولاف شولتس
26 يناير 2024 18:47

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن هناك حاجة إلى فهم عام أوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي في مجال الاقتصاد والمجتمع.
وخلال اجتماع لشبكة الشركات "تحالف الفرص"، قال شولتس، اليوم الجمعة "مفهوم ما هو الذكاء الاصطناعي لم ينتشر بعد كمعرفة عامة سواء في إدارة الشركات أو في المجتمع"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى عدم استغلال الإمكانيات بشكل كاف وملء شركات أميركية لهذه الفراغات. 
وتابع شولتس: "سيكون من المهم بالنسبة لي أن نقوم بتعزيز شيء بمثل هذه الأهمية بحيث يتم ربطه أيضاً بشركات من ألمانيا وأوروبا". 
وكما هو الحال في العديد من البلدان، يثير التطبيق السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية في ألمانيا قلقا بين الأشخاص الذين لا يدركون بعد فوائده وقيوده. 
في وقت سابق هذا الشهر، دعا رئيس اتحاد المدرّسين في ألمانيا (دي إل) على سبيل المثال إلى إجراء استعراض لكيفية التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية. 
ووفقاً للاتحاد، يتطلب ذلك أيضاً توفير تدريب إضافي للمعلمين على هذا الموضوع. 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
الذكاء الاصطناعي
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