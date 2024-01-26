السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بشهادته أمام محكمة في قضية تشهير ضده

ترامب يغادر المحكمة بعد الإدلاء بشهادته في قضية تشهير
26 يناير 2024 19:54

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام محكمة في مدينة نيويورك، أمس الخميس، في قضية تشهير ضده، في أول ظهور له منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشر واقترابه من مواجهة الرئيس جو بايدن مجددا في الانتخابات الرئاسية.
وحوّل ترامب جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، قائلا إن كل جلسة هي جزء من محاولة الديمقراطيين منع عودته إلى البيت الأبيض.
وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد عن 10 ملايين دولار أميركي في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة اتحادية في نيويورك لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.
وكان ترامب دين، في مايو الماضي، بتهمة الاعتداء على إي جين كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022 وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.
وعلى الرغم من إدانته من قبل محكمة في نيويورك في مايو 2023، واصل الرئيس السابق وصف الكاتبة بالكاذبة و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة".
وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.
وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...".
وأضاف ترامب، وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب "هذه ليست أميركا".
وشنّ الرئيس السابق، مساء الأربعاء على منصته "تروث سوشل"، 37 هجوما على الأقل على إي جين كارول.
كذلك، قال ترامب مؤخراً عن الكاتبة "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها".
وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له بالاعتداء عليها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد".
وأحيلت هذه الشكوى الثانية أمام هيئة محلفين في يناير 2024 بعدما شهدت تأخيرات عدة.

أخبار ذات صلة
استئناف محاكمة ترامب بتهمة «التشهير»
ترامب يقترب من ضمان ترشيح الحزب الجمهوري
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
التشهير
محاكمة
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©