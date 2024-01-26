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بوتين يوجه اتهاماً إلى أوكرانيا بشأن الطائرة التي تحطمت

حطام الطائرة الروسية التي تحطمت قرب الحدود مع أوكرانيا
26 يناير 2024 20:47

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز "آي إل-76" هذا الأسبوع، معتبرًا أن أوكرانيا كانت على دراية بأنها تقلّ أسرى.
وقال بوتين، أمام طلاب روس في أول تعليق له على الحادثة "كانت إدارة الاستخبارات الرئيسية في الجيش الأوكراني تعلم أننا سننقل 65 جنديًا إلى هناك. ربما فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو دون تفكير"، مضيفا "لكنهم فعلوه".
وتحطمت الطائرة الأربعاء بالقرب من قرية "يابلونوفو" الروسية على بعد 45 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود، ما أدى إلى مقتل كل ركابها الـ74 بحسب السلطات الروسية.
وقالت موسكو إن الطائرة كانت تقل 65 أسيراً أوكرانياً كان سيتم تبادلهم، إلى جانب طاقم مكون من ستة أشخاص وثلاثة جنود روس
وسبق أن اتهمت موسكو، أوكرانيا بإسقاط الطائرة. ونفت أوكرانيا أي صلة لها بالحادث.

 

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المصدر: آ ف ب
روسيا
طائرة
تحطم
تحطم طائرة
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