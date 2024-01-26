مزارعون غاضبون يحتجون في فرنسا وألمانيا

يواصل المزارعون الغاضبون في فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم مطالبين باتخاذ إجراءات تمكنهم من الاستمرار في عملهم.

في فرنسا، يعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال إجراءات أولى بمفعول سريع تلبية لمطالب المزارعين الذين يتظاهرون منذ أسبوع، على أن يقرروا في ضوئها تلك القرارات ما إذا كانوا سيستمرون في قطع الطرق في شمال البلاد وجنوبها أم لا.

يواجه أتال أول أزمة خطرة منذ تعيينه، وسيلتقي المزارعين، اليوم الجمعة، لطرح "اقتراحات ملموسة لإجراءات تبسيط"، يرافقه وزير الزراعة مارك فيسنو.

وقالت النقابة الكبيرة للمزارعين إنه سيتوجه إلى منطقة أوت-غارون في جنوب غرب البلاد حيث بدأت أول عملية قطع للطرق قبل أسبوع.

صباح اليوم الجمعة، كان الطريق السريع الرئيس A1، الذي يربط باريس بشمال أوروبا، مقطوعا أمام السيارات بواسطة جرارات ورزم قش في موقعين، مما تسبب بصعوبات كبيرة.

وقال جيريمي ألار، أحد نقابيي المزارعين في شمال فرنسا، "ننتظر اليوم أجوبة من رئيس الوزراء. وإذا لم نحصل عليها، سنواصل الحراك".

ونبه المزارع أوليفييه لولييفر إلى أن "الحراك طويل المدى".

شملت التعبئة، أمس الخميس، أكثر من 55 الف شخص، وفق إحصاء لنقابة المزارعين الرئيسة والتي تحاول منذ أسبوع توجيه الحراك في شكل ملائم.

مزارعون يحتجون في فرنسا

وللمزارعين في مناطق عدة في فرنسا مطالب مختلفة، سواء كانوا مزراعي دواجن أصيبت بانفلونزا الطيور العام الفائت، أو مصنعي مواد غذائية تراجعت أسعارها، أو مزارعي أنواع عضوية من الخضار يتجنبها الفرنسيون، أو منتجين كبار للحبوب مثل تييري كازيماجو الذي يقوم بزراعة الذرة الحلوة والفاصولياء الخضراء في منطقة "جيروند".

وأوضح كازيماجو أن "الديزل غير المخصص للطرق هو فعلا أولوية ويشكل خفضه أمرا أساسيا. يجب أن نعود إلى 80 سنتا بمعزل عن الضرائب، في حين أننا نبتاعه اليوم ب1,20 يورو. الأمر ملح ويثقل كاهلنا".

في المقابل، يطالب آخرون بتحديد سعر أدنى لمنتجاتهم أو تلقي مساعدات أو تعويضات مستحقة منذ فترة طويلة، أو تعليق الحظر على مبيدات الحشرات، الأمر الذي طالبت به نقابتهم أخيرا.

في أنحاء مختلفة من البلاد، استهدف متظاهرون، أمس الخميس، رموزا للدولة الفرنسية أو متاجر كبرى، الأمر الذي أوحى بغضب متصاعد.

مزارعون يحتجون أمام حزب المستشار الألماني في برلين

في ألمانيا، توجه أكثر من 300 مزارع من ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا من اتجاهات مختلفة إلى العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن هؤلاء المزارعين استخدموا ما مجموعه 250 جرارا في التظاهر أمام المقرات الرئيسية لأحزاب الائتلاف الحاكم احتجاجا على التخفيضات المقررة لدعم وقود الديزل الزراعي.

ونقل بيان صدر اليوم الجمعة عن هنريك فيندورف، رئيس اتحاد المزارعين في ولاية براندنبورج، قوله: "أظهرت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة أن المزارعين متماسكون، وأن الأوضاع وصلت إلى نقطة تحول، طفح عندها الكيل".

مزارعون ينظمون مسيرة بجراراتهم وسط العاصمة برلين

وأفاد اتحاد المزارعين في ولاية براندنبورج بأن المزارعين يعتزمون تقديم قائمة مطالب للمكاتب التنفيذية الاتحادية الخاصة بالأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم. ومن بين المطالبات التي تتضمنها هذه القائمة الحفاظ على الضريبة المخفضة على وقود الديزل الزراعي.

وأمام المقر الرئيس للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحدث الأمين العام للحزب كفين كونرت مع هندريك فيندورف وبعض المزارعين المحتجين. كما ألقت المديرة التنفيذية لحزب الخضر إيملي بونينج كلمة خلال مسيرة المزارعين أمام مقر حزبها.