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استهداف حقل للغاز في العراق بطائرة مسيرة

استهداف حقل للغاز في العراق بطائرة مسيرة
26 يناير 2024 23:32

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، بأن حقل الغاز "كورمور" جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، استُهدف بطائرة مسيرة. 
وقالت شركة دانة غاز، في بيان، إن عمليات الإنتاج في الحقل استؤنفت.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، أن "عناصر تخريبية أقدمت على استهداف حقل الغاز كورمور، بقصف بطائرة مسيرة وأصيب أحد خزانات الغاز ضمن مرافق هذه الشركة الليلة الماضية دون وقوع إصابات بشرية". 
وأوضح لبيان أن القصف "أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية بشكل مؤقت في الحقل للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل، وأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة". 
وذكر البيان أن القائد العام للقوات المسلحة "وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كردستان العراق والمحافظات الأخرى". 

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المصدر: د ب أ
حقل للغاز
العراق
مسيرة
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