العثور على أسلحة بحوزة رجل على صلة باليمين المتطرف

صادرت الشرطة الألمانية عدداً من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة «مواطنو الرايخ» الانقلابية اليمينية المتطرفة.

وقال المدعي العام فولف تيلمان باومرت، اليوم الجمعة، إن وثائق وأدلة أخرى عُثر عليها في مداهمات بمدينة "فوبرتال" في غربي ألمانيا تشير إلى أن الشخص، البالغ من العمر 52 عاما، كان "على الأقل مؤمنا بنظريات مؤامرة مرتبطة بموقف حركة مواطنو الرايخ".

وهذه الحركة اليمينية المتطرفة هي جمعية فضفاضة تضم أشخاصاً لا يعترفون بشرعية الدولة الألمانية ويرغبون في الإطاحة بالحكومة.

وقال باومرت، إنه على الرغم من أن الرجل صياد، إلا أن معظم الأسلحة لم تكن مسجلة في رخصة سلاحه. وبالتالي، فهي غير قانونية.

وأظهرت صورة، نشرتها الشرطة، 18 قطعة سلاح طويلة وقصيرة الماسورة صودرت من عقارين سكنيين.

وذكر المدعي العام باومرت أنه بالإضافة إلى ذلك، عثر أيضاً على "كمية ليست بالقليلة من الذخيرة" من عيارات لا يمكن استخدامها في بنادق الصيد.

ويجري الآن التحقيق مع الشخص بشأن مخالفات لقانون الأسلحة، ولكن تم إطلاق سراحه بينما تستمر التحقيقات.

وإذا أدين، فإنه يواجه عقوبة بغرامة أو سجن. ووجه الادعاء العام في ديسمبر الماضي، أول تهم جنائية ضد ما مجموعه 27 شخصاً قبض عليهم خلال مداهمات حظيت باهتمام كبير ضد ما يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "مواطنو الرايخ".



