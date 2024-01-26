الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات لإنهاء احتجاجات المزارعين

باريس (وكالات)

قرر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال أمس، أن يقدم تنازلاً رئيسياً للمزارعين الغاضبين على ضريبة الوقود كجزء من الإجراءات التي تأمل الحكومة من خلالها أن تنهي المظاهرات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد. وقال اتال خلال زيارة إلى مزرعة ماشية تقليدية في بلدة «مونتاستروك دو سالي» في جنوب غرب فرنسا، إن حكومته ستضع حداً لارتفاع تكلفة وقود الديزل المستخدم في الآلات الزراعية، والذي جاء نتيجة الإعفاءات الضريبية على الوقود الذي يجري التخلص منه تدريجياً. وأضاف، أنه سيكون هناك أيضاً صندوق طوارئ لمساعدة مربي الماشية على مكافحة الأمراض بين مواشيهم، مشدداً على أهمية قطاع الزراعة والمزارعين. وقال: «قررنا وضع الزراعة فوق كل شيء آخر».

يذكر أن اتال تحدث في وقت سابق مع العديد من النقابات قبل أن يصدر تصريحات ويستجيب لبعض مطالب المزارعين الغاضبين. وأعلنت النقابات الزراعية في منطقة «ايل دو فرانس» أمس الأول، عن نيتها عرقلة حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة باريس أمس، مع انتظار الإعلانات الحكومية المرتقبة.

وتشهد فرنسا منذ الخميس الماضي تجمعات متفرقة في عدة مدن للمزارعين المحتجين على قضايا مثل الضرائب على وقود الجرارات وتخزين المياه.