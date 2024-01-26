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العراق: مستعدون لاستلام الملف الأمني بعد خروج التحالف الدولي

أرشيفية
27 يناير 2024 01:13

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن العراق استعداده لاستلام الملف الأمني في البلاد بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، وسط ترحيب باتفاق العراق والولايات المتحدة على إعلان بدء عمل اللجنة العسكرية العليا لجدولة هذا الانسحاب.  وأكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل.
وأضاف في بيان: إن «اللجنة العسكرية العليا العراقية - الأميركية ستستأنف، في الأيام القادمة حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف: «سيتم تحديد توقيت الانسحاب الخاص بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية».

العراق
قوات التحالف الدولي
التحالف الدولي
التحالف الدولي ضد داعش
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