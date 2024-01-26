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السويد: لن نتفاوض مع المجر بشأن الانضمام إلى «الناتو»

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
27 يناير 2024 01:13

ستوكهولم (وكالات)

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أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أمس، أنه لن يتفاوض مع المجر بشأن مصادقتها على عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
والمجر هي الدولة العضو الوحيدة في «الناتو» التي لم تصادق بعد على عضوية السويد في الحلف.
ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى المجر الثلاثاء للتفاوض بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وشدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إثر ذلك على أن بلاده «ليس لديها سبب للتفاوض حالياً مع المجر حول هذا الموضوع».
وقبل أوف كريسترسون الخميس الدعوة، لكنه أكد أن القمة الأوروبية المقرر عقدها في الأول من فبراير في بروكسل ستوفر فرصة لعقد اجتماع بشأن المسألة.
وأعرب كريسترسون أمس، مجدداً عن استعداده لزيارة بودابست، معتبراً أن القمة الأوروبية تشكل فرصة لعقد اجتماع عمليا أكثر، ورفض فكرة التفاوض بشأن انضمام السويد إلى «الناتو».
وقال رئيس الوزراء لقناة «تي في 4» السويدية «أنا سعيد بزيارة بودابست، لدينا الكثير من الأشياء لنقولها لبعضنا البعض، لكن لن تكون هناك مفاوضات حول ترشيح الناتو، لا توجد مفاوضات حول هذا الأمر».
وشدد على أنه «لن يكون هناك مجال لشروط تتعلق بعضويتنا المقبلة في حلف شمال الأطلسي، وهذا ليس ما يجري حالياً، لكن يمكننا مناقشة أفضل السبل للتعاون داخل الحلف».

السويد
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حلف شمال الأطلسي
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