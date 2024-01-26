مقتل عشرات الإرهابيين بعمليتين عسكريتين في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قتل عشرات الإرهابيين ودمّرت كميات كبيرة من الأسلحة، وبعض من المركبات في عمليتين عسكريتين منفصلتين نفذهما جيش بوركينا فاسو في شرقي البلاد.

وأفاد الجيش البوركيني، في بيان، أن شاحنة على متنها عدد من الإرهابيين كانوا يخططون لشن هجوم في المنطقة، جرى قصفها أمس الأول، من قبل مروحية تابعة لسلاح الجو وذلك ما بين مدينتي «تياسيري» و«سوام» في أقصى شرقي البلاد.

وفي عملية أخرى، ذكر البيان أن قوات الأمن مدعومة بمتطوعين محليين قضوا على عدد كبير من الإرهابيين في كمين نصب بمحافظة «آربيندا»، تم خلاله الاستحواذ على كميات من السلاح والذخيرة.

وتواجه بوركينا فاسو تمرداً دامياً منذ عام 2015 امتد من دولة مالي المجاورة، وخلف القتال بين قوات الأمن والجماعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين آلاف القتلى وأجبر الملايين على النزوح.