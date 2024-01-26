السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن يدعو إلى تبني استراتيجية شاملة لتحييد خطر «الحوثي» على الاستقرار

سفينة شحن ترافقها قوارب حوثية في البحر الأحمر
27 يناير 2024 01:13

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: هجمات «الحوثي» تهدد السلام
«تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات استهداف مناطق سكنية في صعدة

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على 4 من قيادات جماعة الحوثي، مؤشر إضافي على تزايد مستوى الوعي والإدراك الدولي بمخاطر «الجماعة»، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أنشطتها التي تشكل تهديداً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه الخطوة يجب أن يتبعها مزيد من الإجراءات لتصنيف جماعة الحوثي بشكل كامل منظمة إرهابية، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة التهديد الذي تشكله وتدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، وإرسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار أن يمر دون رادع».
وأشار الارياني إلى أن «هذه الإجراءات لا ينبغي أن ترتبط بموجة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن فقط، بل باستمرارها في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وإطلاقها عمليات إرهابية خارج الحدود».

اليمن
جماعة الحوثي
معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني
الأزمة اليمنية
البحر الأحمر
الملاحة البحرية
الملاحة الدولية
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©