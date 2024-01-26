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عبور 116 شاحنة مساعدات إغاثية من معبر رفح إلى غزة

أرشيفية
27 يناير 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

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حسام حسن مدرباً لفيوتشر

قال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن 116 شاحنة مساعدات إغاثية، منها 6 شاحنات وقود، دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة، وجرى تسليم حمولاتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف زايد، في بيان، أن 20 مصاباً فلسطينياً يرافقهم 20 من أقاربهم دخلوا إلى الجانب المصري من المعبر، موضحاً أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء في مصر، وأشار إلى أن دفعة من الأجانب ومزدوجي الجنسية دخلوا أيضاً إلى الجانب المصري من خلال المعبر.
وذكر أنه جرى تجهيز 300 شاحنة مساعدات وإرسالها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لإنهاء إجراءات التفتيش تمهيداً لدخولها إلى غزة.
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسيّة، أنّ حاملة المروحيّات «ديكسمود» التي جُهّزت لرعاية جرحى مدنيّين في قطاع غزّة، قد أنهت مهمّتها بعد أن عولج على متنها خلال شهرين نحو 120 شخصاً كانوا مصابين بجروح خطرة. 
وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أنّ «السفينة يُفترض أن تغادر بحلول نهاية الأسبوع مرفأ العريش المصري، حيث كانت ترسو على بُعد نحو 50 كيلومتراً من القطاع الفلسطيني».
و«ديكسمود»، كانت أوّل سفينة غربيّة تُرسل لمعالجة سكّان غزة، وفق ما أكّدت وزارة الجيوش الفرنسيّة. 
وعولج نحو 120 مصاباً بجروح خطرة على متن هذه السفينة التي رست في 27 نوفمبر.

المساعدات الإغاثية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
معبر رفح
مصر
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