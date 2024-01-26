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ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء «الوضع البائس» في غزة

فلسطينيون لدى نزوحهم من خان يونس بحثاً عن مكان آمن (أ ف ب)
27 يناير 2024 01:13

برلين (وكالات)

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«الوضع البائس» في قطاع غزة، وطالبت بإيقاف إطلاق النار لأسباب إنسانية. 
ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها في بيان، إن الأوضاع في محافظة خانيونس جنوب القطاع «بائسة»، مطالبة إسرائيل باحترام القوانين الدولية. كما طالبت بيربوك إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.  
وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت في بيان صحفي في وقت سابق أمس، أن حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 36083 قتيلاً و64487 مصاباً.

أنالينا بيربوك
ألمانيا
خان يونس
غزة
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
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