بريطانيا: إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة

لندن (وكالات)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط، أمس، إنه أُحْرِز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هناك.

وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن «إسرائيل تدرس اقتراحاً بريطانياً بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الضغط للتوصل إلى اتفاق». وقال كاميرون: «التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال، ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، أعتقد أن هناك احتمالاً للتوصل لذلك».

وتابع: «هذا ما كنت أتحدث عنه في جولتي بالمنطقة، وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم».