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انتهاء إضراب طياري شركة ديسكفر إيرلاينز

انتهاء إضراب طياري شركة ديسكفر إيرلاينز
27 يناير 2024 08:32

انتهى إضراب طياري وطواقم الضيافة في شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية والذي استمر يوماً واحداً.
وأعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" ونقابة "أوفو" لأطقم الضيافة صباح اليوم السبت، أن الإضراب عن العمل انتهى. وأعلنت "أوفو" أن المشاركة في الإضراب كانت هائلة.
وكانت النقابتان قد بدأتا الإضراب في الساعات الأولى من صباح الجمعة. ولم تتمكن الشركة الصغيرة نسبيا والتي تمتلك 24 طائرة من الطيران إلى 10 وجهات بالنيابة عن شركة لوفتهانزا في ميونخ، كما اضطرت إلى إلغاء 14 رحلة كانت مقررة في فرانكفورت.
وكانت نقابة الطيارين الألمان قد دعت أعضاءها إلى إضراب ليوم كامل، وانضمت إلى هذه الدعوة نقابة أطقم الضيافة بالدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري لمدة 24 ساعة دون إجراء تصويت مسبق.
ويتعلق الأمر بأول اتفاقية أجور جماعية في شركة رحلات العطلات التي تأسست قبل عامين ونصف العام. وقالت مصادر نقابية إن التعاون بين الطيارين وأفراد طواقم الضيافة سيجعل من الصعب على الشركة العثور على موظفين كافيين للرحلات.
وكانت شركة طيران العطلات التابعة لمجموعة لوفتهانزا تأسست تحت اسم "يورو يونجز ديسكفر" في صيف عام 2021 أثناء جائحة كورونا، وتم تغيير اسمها في وقت لاحق إلى "ديسكفر إيرلاينز". وتهدف ديسكفر إلى أن تكون أقل تكلفة من العلامة التجارية الأساسية لوفتهانزا .

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المصدر: د ب أ
إضراب
ألمانيا
لوفتهانزا
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