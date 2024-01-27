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الشرطة الألمانية تطلق النار على محتجز رهائن

الشرطة الألمانية تطلق النار على محتجز رهائن
27 يناير 2024 09:14

 أنهت الشرطة في مدينة أولم جنوب ألمانيا، عملية احتجاز رهائن في ساحة الكاتدرائية بوسط المدينة بإطلاق النار وكان رجل قد احتجز عدة أشخاص رهائن في متجر في منطقة "مونستربلاتز" المزدحمة في مدينة أولم مساء الجمعة، حسبما أكد المدعي العام مايكل بيشوفبرجر في مكان الحادث مساء الجمعة.
وعندما حاول الرجل مغادرة المتجر مع رهينة والفرار، أطلقت الشرطة عدة طلقات عليه. وقال المدعي العام إنه المشتبه به أصيب ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى. ولم تتضح بعد دوافع الرجل. ولم يصب أي من الرهائن بأذى. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يكن هناك خطر على العامة في أي وقت.

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