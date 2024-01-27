إعصار يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في أستراليا

استمر انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم السبت، بعد يومين من وصول إعصار مداري أدى إلى هبوب رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة.

وصل الإعصار المداري كيريلي، وهو إعصار من الدرجة الثانية، إلى اليابسة عند الساحل المتاخم للحيد المرجاني العظيم بالقرب من بلدة تاونسفيل السياحية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 66 ألف شخص أمس الجمعة.

وكيريلي هو الإعصار المداري الثاني الذي يضرب المنطقة منذ ديسمبر عندما خلف الإعصار جاسبر أضراراً واسعة النطاق في أستراليا التي تعاني من ظاهرة النينيو المناخية وما يصاحبها عادة من ظواهر جوية متطرفة مثل الأعاصير.

وقالت إيما أوليفيري المتحدثة باسم شركة إرجون إنرجي، اليوم السبت، إن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن نحو 48700 شخص جراء الإعصار.

وأضافت أوليفيري أن الهدف هو إعادة التيار الكهربائي لأكبر عدد من العملاء بحلول نهاية غد الأحد.

ونوهت بأن "بعض المناطق النائية ستنتظر لوقت أطول"، مضيفة أن معظم حالات انقطاع التيار حدثت نتيجة سقوط الأشجار أو الفروع الكبيرة على خطوط نقل الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أمس الجمعة، إن قوات من الجيش متأهبة للمساعدة في رفع المخلفات الناجمة عن الإعصار.

وتقل أعاصير الدرجة الثانية ثلاث درجات عن الأعاصير الأكثر خطورة ويمكن أن تسبب أضراراً بالغة للأشجار والمحاصيل وتفصل القوارب عن المراسي.



