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فرنسا تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم مزارعيها

فرنسا تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم مزارعيها
27 يناير 2024 16:32

 تعتزم فرنسا الإعلان عن مزيد من الإجراءات الأسبوع الجاري لدعم مزارعيها، الذين نظموا احتجاجات حاشدة بسبب قضايا من بينها ارتفاع التكاليف، بعد أن فشلت التعهدات الأولية في تهدئة غضبهم.
 وأغلق مزارعو البلاد طرقا رئيسية، كجزء من مظاهرات بسبب تراجع الدخل وارتفاع التكاليف ولوائح أوروبية صارمة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.  وتعكس الاحتجاجات معارضة مماثلة، في دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبولندا، وقال وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو عبر إذاعة "فرانس إنفو" اليوم السبت أنه سيكشف عن الإجراءات لمزارعي الكروم ، من بينهم هؤلاء الذين تعرضوا لخسائر بسبب "العفن الفطري".
  وكان ارنو روسو  رئيس نقابة " اف ان أي إي ايه" صرح لتلفزيون فرانس 2 يوم الأربعاء الماضي، أن المزارعين الفرنسيين يريدون تمديد احتجاجاتهم لزيادة الضغط على الحكومة.
ويعرقل المزارعون في فرنسا الحركة على الطرق السريعة منذ أيام، حيث يحتجون على تراجع الأجور والقواعد والمعايير الأوروبية البيئية، حيث يصفونها بأنها تخرج عن السيطرة.
ويجرى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابريل آتال مباحثات مع مختلف المنظمات الزراعية. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لحلول حقيقية لمشاكل المزارعين. 

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المصدر: د ب أ
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