الجيش الفلبيني يقتل 9 أعضاء من تنظيم داعش

قال الجيش الفلبيني، اليوم السبت، إن قواته قتلت تسعة أعضاء بجماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب الفلبين، بينهم اثنان يشتبه في تورطهما في تفجير مميت استهدف قداساً للكاثوليك الشهر الماضي.

وذكرت القوات المسلحة الفلبينية، في بيان، أن أربعة جنود أصيبوا خلال عملية مكافحة الإرهاب في إقليم «لاناو ديل سور» خلال اليومين الماضيين، جميعهم في حالة مستقرة.

وقالت القوات المسلحة إن القتلى ينتمون لجماعة على ارتباط بتنظيم داعش المتطرف، والتي شن الجيش الفلبيني عليها في 2017 هجمات برية وغارات جوية.

ومن بين القتلى في العملية التي نفذها الجيش هذه المرة، المشتبه بهما في تفجير الثالث من ديسمبر الماضي في قداس أقيم بقاعة رياضية في جامعة بمدينة «مراوي»، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين.

وقال قائد الجيش الجنرال روميو براونر، في بيان: «الدقة والتفاني الذي لا يتزعزع في هذه العملية... حققا عدالة ناجزة وحاسمة لضحايا الهجوم الدنيء».

وأضاف براونر: «تضرب هذه العملية مثالاً واضحاً يحتذى به، هو أن القوات المسلحة الفلبينية لن تتهاون مع أولئك الذين يعرضون حياة شعبنا ورخاءه للخطر».