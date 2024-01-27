زيلينسكي يكشف عن خطة لصناعة الأسلحة

أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى اتجاه صعودي في إنتاج أوكرانيا من الأسلحة والذخيرة.

وخلال كلمته المسائية التي أذيعت في كييف مساء الجمعة، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لأولئك الذين يعملون لزيادة قدرات أوكرانيا لسد العجز في الذخيرة وتزويد القوات بها.

وشكت أوكرانيا كثيراً من أن الحلفاء الغربيين لا يزودونها بأسلحة كافية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل العمل على تعزيز دفاعها في البلدات الحدودية والمواقع على الجبهة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أنه سيتم توفير الذخيرة المناسبة للحماية من الهجمات الجوية والصاروخية.

وأعلن زيلينسكي تأسيس منصة اقتصادية لتعزيز اقتصاد أوكرانيا، لكي يتم دعم الشركات بشكل أفضل والتواصل بطريقة أكثر فاعلية.

وتابع الرئيس الأوكراني «أنا ممتن لكل رجال الأعمال لدينا، كل شخص في أوكرانيا، مكث في البلاد ويحافظ على أعماله ووظائفه.. الوظائف اللائقة في أوكرانيا وعمل كل شركة تظل في المجال القانوني، هي أحدى الركائز الأساسية للقوة الأوكرانية».

وقال زيلينسكي «نحتاج إلى مزيد من الثقة للأعمال واقتصاد قانوني أكبر لأوكرانيا... نحتاج إلى مزيد من مؤسسات الإنتاج الأوكرانية، ومزيد من المنتجات الأوكرانية من صناعات مختلفة».