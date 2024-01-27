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مسؤول روسي كبير يحذّر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
27 يناير 2024 19:42

حذّر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما «مجلس النواب» الروسي، اليوم السبت، من اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وأثار فولودين احتمال حدوث هذا الخطر في الذكرى الـ 80 لانتهاء حصار مدينة لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية. 
وكتب فولودين، على قناته على تطبيق تلغرام «أصبحت الأيديولوجية الفاشية هي القاعدة لقيادة دول (الناتو)». 
واتهم الحكومات الغربية بـ«دعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا». 
وقال فولودين: «هذا مسار خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة». 
وسبق أن حذّر مسؤولون روس بارزين من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة على خلفة الأزمة الأوكرانية الحالية التي اندلعت في فبراير 2022.

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