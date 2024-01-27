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واشنطن تدرس فرض عقوبات على فنزويلا

ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية
27 يناير 2024 21:27

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على فنزويلا بعد أن قضت المحكمة العليا الفنزويلية بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، على ما قال ماثيو ميلر، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت.
وقال ميلر إن واشنطن، التي أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي تخفيفاً لعقوباتها المفروضة على كراكاس في قطاعَي الغاز والنفط، «تراجع سياسة عقوباتها (...) بناء على هذا التطور والاستهداف السياسي الأخير لمرشحي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني» في فنزويلا.
واعتبرت واشنطن أن قرار المحكمة العليا في فنزويلا، القاضي بمنع ماتشادو من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاماً، وهي «فائزة بانتخابات تمهيدية ديمقراطية للمعارضة»، «لا يتوافق مع الالتزام بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في عام 2024».
ولفت ميلر إلى أن مارينا كورينا ماتشادو «لم تتبلّغ الاتهامات الموجهة ضدها ولم تتمكن من الرد عليها».
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة، خلال محادثات في بربادوس العام الماضي، على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وأوضحت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس الجمعة، أن ماتشادو ستبقى غير مؤهلة «لضلوعها... في مؤامرة الفساد التي دبرها خوان غوايدو».
واعترفت عشرات الدول بغوايدو، الموجود الآن في المنفى، بوصفه الفائز الشرعي في انتخابات عام 2018 التي كسبها مادورو لولاية ثانية.

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المصدر: وكالات
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