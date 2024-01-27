بوتين يتعهد ببذل الجهد لـ«القضاء نهائياً على النازية»

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بذل «كل ما في وسعه» من أجل «القضاء نهائياً على النازية» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتهاء الحصار الذي فرضه الجيش الألماني على مدينة لينينغراد، إبان الحرب العالمية الثانية.

وخلال تدشين نصب تذكاري لضحايا هذا الحصار الذي استمر 872 يوما بين عامي 1941 و1944 وأودى بأكثر من 800 ألف شخص، بسبب المجاعة والأوبئة والقصف، قال بوتين إن «حصار لينينغراد كان قاسياً بشكل غير مسبوق».

وأضاف «منذ ثمانية عقود، لم يخف حزننا على هؤلاء الضحايا وعلى هذه المصائر المحطمة».

وتعهد الرئيس الروسي، وبجانبه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي حضر الاحتفال، قائلاً «سنبذل كل ما في وسعنا من أجل القضاء على النازية نهائيًا».

ولطالما أشار الرئيس الروسي إلى أنه تأثر شخصيا بحصار لينينغراد، إحدى أسوأ مجازر الحرب العالمية الثانية.

ولم يكن فلاديمير بوتين (71 عاماً) قد ولد خلال الحصار، لكن شقيقه الأكبر توفي أثناءه.

وكادت والدة بوتين تموت جوعا أثناء الحصار بينما أصيب والده، الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الأحمر، بجروح بالقرب من لينينغراد.

وما زالت بعض مباني سان بطرسبورغ تحمل تحذيرات السلطات السوفياتية يومها من الغارات الجوية في مدينة تضم خمسة ملايين نسمة تلازم آثار هذه المأساة ذاكرتهم.

وتمثل ذكرى «الحرب الوطنية العظمى»، وهو الاسم الذي يُطلق في روسيا على النزاع المسلح بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية، مصدر فخر هائل في البلاد.