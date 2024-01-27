الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قانون الهجرة الجديد في فرنسا يدخل حيز التنفيذ

البرلمان الفرنسي (أرشيفية)
28 يناير 2024 01:00

باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
ترامب يعلق على مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

دخل قانون الهجرة الفرنسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس حيز التنفيذ بعد أشهر من الشد والجذب حول اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الهجرة بشكل أفضل وتحسين الاندماج.
ونشر نص القانون الجديد في الجريدة الرسمية أمس، بعد أن وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول. وكان القانون الجديد مشروعاً رئيسياً للرئيس. 
ومن أجل الحصول على الأغلبية اللازمة لصالح المشروع، قدمت الحكومة العديد من التنازلات للمعارضة المحافظة واليمينية المتشددة. 
وتم تنظيم احتجاجات ضد الخطط في جميع أنحاء البلاد. 
كما تسببت التنازلات في استياء داخل المعسكر الحكومي. 

قانون الهجرة
الهجرة
فرنسا
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©