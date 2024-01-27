مسؤول في «بوينغ» يعتذر عن مشكلات طائرات 737 ماكس

اعتذر رئيس فرع الطائرات التجارية في شركة «بوينغ» عن آخر الانتكاسات التي تعرضت لها الشركة الأميركية، فيما بدأت طائرات 737 ماكس 9 بالعودة إلى الأجواء.

وقال ستان ديل، في رسالة إلى الموظفين بعثت بها بوينغ إلى الصحافة «نأسف حقا للاضطراب الكبير والإحباط الذي أصاب زبائننا».

جاء ذلك بعد ساعات من تسيير شركة الخطوط الجوية «ألاسكا» أول رحلة تجارية لها بطائرة 737 ماكس 9 منذ تعليق رحلاتها بقرار من الهيئة التنظيمية الأميركية في أعقاب الحادث الذي وقع في 5 يناير الجاري.

وهبطت هذه الطائرة اضطراريا خلال رحلة للشركة بعد انفصال لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء.

كما أعادت شركة الخطوط الجوية «يونايتد» طائرات 737 ماكس 9 إلى الخدمة نهاية هذا الأسبوع، بدءا برحلة صباح السبت من مطار نيوارك (قرب نيويورك) إلى لاس فيغاس (نيفادا)، وعلى متنها 181 شخصاً.

وقال سكوت كيربي المدير العام لشركة «يونايتد»، الثلاثاء، إن شركته تمتلك أكبر أسطول من هذا النوع من الطائرات (79 طائرة).

وأضاف أن المشاكل التي واجهتها بوينغ مع طائرات 737 ماكس، ستجبر شركته على «إعادة جدولة الأسطول» للسنوات المقبلة.

من جهته، أكد ستان ديل، في رسالته، أنه منذ تعليق الرحلات الجوية الذي قررته إدارة الطيران الأميركية الاتحادية، «كان هدفنا هو مساعدة زبائننا على استئناف نشاطهم».

وأضاف قبل أن يقدم الاعتذار «بصراحة، لقد خيبنا آمالهم، خذلناهم».

أوقف نحو 10 آلاف موظف في شركة «بوينغ» العمل في خط إنتاج طائرات ماكس 737 قرب مدينة سياتل الخميس «لإعادة التركيز على السلامة ومناقشة سبل تحسين ممارساتنا»، وفق ديل.

الحادث الأخير الذي تعرضت له رحلة الخطوط الجوية «ألاسكا»، في أعقاب مشاكل الإنتاج الأخرى في الأشهر الأخيرة، دفع إدارة الطيران الاتحادية والشركة المصنعة للطائرة نفسها إلى التدقيق في عملية مراقبة الجودة، وتم تعيين شخص مستقل لقيادة العملية.