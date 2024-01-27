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«القيادة الرئاسي» يؤكد دعم جهود العمل الإنساني باليمن

«القيادة الرئاسي» يؤكد دعم جهود العمل الإنساني باليمن
28 يناير 2024 01:01

عدن (الاتحاد)

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أكد الرئاسي اليمني الدعم الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد إجراءات جماعة الحوثي بحق موظفي الوكالات الإغاثية من الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وتقديم التسهيلات كافة للعمل الإنساني من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سونالي كردي، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فايجن.
وتطرق اللقاء إلى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والمستجدات الوطنية والإقليمية، والدعم الدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، وفرص استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد جماعة الحوثي على مختلف المستويات.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
كما أشاد العليمي بالتدخلات الإنسانية والإنمائية الأميركية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة هذا الدعم والتوظيف الأمثل له في التخفيف من الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإعادة بناء مؤسساته الشرعية.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد إجراءات جماعة الحوثي بحق موظفي الوكالات الإغاثية من الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وتقديم التسهيلات كافة للعمل الإنساني من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة اليمنية، دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي، والمتضمنة طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الإجراءات اللا أخلاقية تضاف إلى سجل الحوثي الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني، وعمال الإغاثة المحميين بموجب القانون الدولي.
وقال البيان «إن التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الإنسانية في مختلف أنحاء اليمن دون أي قيود».

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