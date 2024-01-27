أوكرانيا وليتوانيا تناقشان إنتاجاً مشتركاً للأسلحة

ناقشت أوكرانيا وليتوانيا، اليوم السبت، الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة خلال محادثات بين وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأضاف كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك في كييف، أن معظم محادثات الجانبين تركزت على هذا المجال رغم أنهما ناقشا أيضا مسار أوكرانيا للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي «ناتو» ومزيداً من المساعدات العسكرية للبلاد.

وأثبتت الطائرات المسيرة أنها واحدة من أهم الأسلحة في الأزمة الحالية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني «ليتوانيا لديها التكنولوجيات، ولدينا الفرصة لتوسيع تعاوننا، وكان هذا هو الموضوع الرئيسي».

وتسعى أوكرانيا إلى تأمين مزيد من الدعم والمساعدات العسكرية الغربية.