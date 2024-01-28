كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز

أطلقت كوريا الشماليّة صواريخ كروز عدّة، الأحد، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.



هذا الأسبوع كانت بيونج يانج أطلقت صواريخ كروز نحو البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية، قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة في بيان "رصد جيشنا صواريخ كروز عدّة غير محدّدة أطلِقت قرب المياه (المحيطة بمدينة) سينبو في كوريا الشماليّة الساعة 8.00" الأحد (23,00 ت غ السبت).



والخميس، غداة إطلاق صواريخ كروز لم تُحدد بيونج يانج عددها، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن هذا الاختبار جزء من "عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ومن نشاط منتظم وضروري". وأضافت أن التجربة "لم يكن لها أي تأثير على أمن دول الجوار ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي".