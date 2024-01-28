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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان

زلزال
28 يناير 2024 08:41

 ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم الأحد، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وبحسب إدارة شرطة مدينة طوكيو، لم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية. ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد وقع الزلزال الساعة 08:59 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2359 السبت بتوقيت جرينتش) وكان مركزه في خليج طوكيو على عمق 80 كيلومتراً، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازال الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.

وأضافت الوكالة أنه لم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). 

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المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
طوكيو
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